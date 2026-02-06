POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Ladendiebe lassen Beute zurück
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag (06.02.26) alkoholische Getränke sowie Lebensmittel aus dem HIT Markt. Eine weitere Person befand sich vor der Filiale und telefonierte augenscheinlich mit dem unbekannten Täter im Inneren. Dieser verließ den Verkaufsraum durch den Eingang.
Als Mitarbeiter den Täter aus dem Verkaufsraum ansprachen, ließ er die Beute zurück und flüchtete, ebenso der wartende Täter draußen.
Personenbeschreibung:
Unbekannte Person in der Filiale
- männlich - 1,80 Meter - 1,85 Meter - sportliche Gestalt - rund 35 - 40 Jahre - europäisches Erscheinungsbild - blaue Mütze - schwarze Jacke - Jeanshose
Unbekannte Person außerhalb der Filiale
- männlich - rund 1,60 Meter - untersetzt - 25 - 30 Jahre - graue Mütze - grünes Oberteil - Jeanshose - osteuropäisches Erscheinungsbild
Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
