POL-COE: Coesfeld, Kuchenstraße/ Lkw beschädigt Fahrrad
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag (06.02.26) ein Fahrrad an der Kuchenstraße beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
