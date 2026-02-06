POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, in den K+K in Appelhülsen einzubrechen. Zwischen 20.15 Uhr am Donnerstag (05.02.26) und 6 Uhr am Freitag (06.02.26) gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
