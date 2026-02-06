POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch (04.02.), 21:30 Uhr bis Donnerstag (05.02.), 05:00 Uhr, ein Sonderfahrzeug für den Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren auf. Dieses war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bereich Forsthövel abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine hochwertige Kassenwaage des Herstellers Metteler Toledo, ...

mehr