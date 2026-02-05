PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen-Südkirchen, Cappenberger Straße/Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Werne war am Mittwoch (04.02.) gegen 15:55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Cappenberger Straße in Richtung Südkirchen unterwegs. Als eine 25-jährige Frau aus Nordkirchen mit ihrem Auto aus der Straße Geisbeck kommend in die Cappenberger Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Nordkirchenerin blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da der 62-Jährige sich verletzungsbedingt nicht selbst um sein Fahrrad kümmern konnte, stellten die Polizeibeamten dieses für ihn sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

