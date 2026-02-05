Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Alte Heide

Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Eine Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße Alte Heide in Lüdinghausen stellte am 04.02.2026, gegen 14.15 Uhr, Einbruchsspuren an einer Seitentür ihres Hauses fest. Da sie diese erst am 31.01.2026 gereinigt hatte, konnte sie den Tatzeitraum so eingrenzen. Ins Innere des Hauses gelangten die Täter augenscheinlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell