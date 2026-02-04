Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Neustraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Durch das Aufbrechen eines Fensters verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag (03.02.), 11:00 Uhr und Mittwoch (04.02.), 10:30 Uhr, unberechtigten Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Neustraße. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und verließen das Gebäude über eine Seiteneingangstür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.

