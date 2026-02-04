POL-COE: Dülmen, B474/ Autos kollidieren, Straße bleibt gesperrt
Coesfeld (ots)
Zwei Autos sind am Mittwoch (04.02.26) auf der neuen B474 kollidiert. Wie es gegen 10.05 Uhr zu dem Verkehrsunfall kam, ist bisher nicht bekannt. Mit Rettungswagen kamen die beiden schwer verletzten Autofahrer aus Münster in Krankenhäuser. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Recklinghausen unterstützte bei der Spurensicherung. Die Unfallstelle bleibt für Aufräumarbeiten mindestens bis in den frühen Abend in beide Richtungen gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell