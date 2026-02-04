Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Autos kollidieren, Straße bleibt gesperrt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch (04.02.26) auf der neuen B474 kollidiert. Wie es gegen 10.05 Uhr zu dem Verkehrsunfall kam, ist bisher nicht bekannt. Mit Rettungswagen kamen die beiden schwer verletzten Autofahrer aus Münster in Krankenhäuser. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Recklinghausen unterstützte bei der Spurensicherung. Die Unfallstelle bleibt für Aufräumarbeiten mindestens bis in den frühen Abend in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell