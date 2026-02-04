POL-COE: Lüdinghausen, Buchenstraße
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am 03.02.2026, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Buchenstraße in Lüdinghausen ein. Hierzu beschädigten sie ein Fenster und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann aktuell noch nichts gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.
