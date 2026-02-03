Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Kettelerstraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Kettelerstraße schlugen Unbekannte zwischen Sonntag (01.02.), 12:00 Uhr und Dienstag, (03.02.), 10:30 Uhr ein. Sie drangen in das Haus ein und öffneten diverse Türen, Schubladen und Schränke. Angaben zu Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-793611 bei der Polizei Dülmen zu melden.

