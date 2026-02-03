PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Kettelerstraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Kettelerstraße schlugen Unbekannte zwischen Sonntag (01.02.), 12:00 Uhr und Dienstag, (03.02.), 10:30 Uhr ein. Sie drangen in das Haus ein und öffneten diverse Türen, Schubladen und Schränke. Angaben zu Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-793611 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

