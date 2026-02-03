Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Roten Baum/Diebe brechen Transporter auf

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in Zeitraum von Montag (02.02.), 16:00 Uhr bis Dienstag (03.02.), 08:20 Uhr einen weißen Transporter des Herstellers Peugeot auf, der auf einem Privatgrundstück Am Roten Baum abgestellt war. Aus dem Laderaum entwendeten sie anschließend diverse Werkzeuge. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-14201 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

