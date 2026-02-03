POL-COE: Nottuln, Marienplatz/Unbekannte brechen in Pfarrbüro ein
Coesfeld (ots)
Die Eingangstür eines Pfarrbüros hebelten unbekannte Täter zwischen Montag (02.02.), 15.30 Uhr und Dienstag (03.02.), 09.00 Uhr auf und verschafften sich damit Zugang in das Gebäude. Eine weitere verschlossene Bürotür hebelten die Täter ebenfalls auf und durchsuchten Schränke im gesamten Gebäude. Zum Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren.
