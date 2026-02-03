PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Nottuln, Marienplatz/Unbekannte brechen in Pfarrbüro ein

Coesfeld (ots)

Die Eingangstür eines Pfarrbüros hebelten unbekannte Täter zwischen Montag (02.02.), 15.30 Uhr und Dienstag (03.02.), 09.00 Uhr auf und verschafften sich damit Zugang in das Gebäude. Eine weitere verschlossene Bürotür hebelten die Täter ebenfalls auf und durchsuchten Schränke im gesamten Gebäude. Zum Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

