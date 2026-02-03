PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße
Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 02.02.2026, gegen 18.40 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern an einer innerstädtischen Kreuzung an der Bahnhofstraße in Coesfeld. Eine 63-jährige Coesfelderin kamj dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte zweite Radfahrer setzte jedoch seine Fahrt auf dem Fahrrad fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 17-20 Jahre alt
   - dunkel gekleidet
   - dunkle kurze Haare

Die Coesfelderin wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

