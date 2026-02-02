POL-COE: Senden, Wierling/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in der Bauerschaft Wierling in einen Handwerksbetrieb eingebrochen. Zwischen 13 Uhr am Freitag (30.01.26) und 7.45 Uhr am Montag (02.02.26) brachen die Täter ein Fenster auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
