POL-COE: Senden, Wierling/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Ostlandwehr in ein Büro eingebrochen. Zwischen 16 Uhr am Samstag (31.01.26) und 9.50 Uhr am Montag (02.02.26) hebelten die Täter eine Tür auf und entwendeten einen Tresor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

