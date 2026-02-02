PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Kabel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind auf ein Baustellengelände am Gausepatt eingedrungen und haben mehrere Hundert Meter Kabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Samstag (31.01.26) und 7 Uhr am Montag (02.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

