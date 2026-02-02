POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Kabel gestohlen

Coesfeld (ots) - Weil eine 43-jährige Dülmenerin mit ihrem E-Scooter in Schlangenlinien fuhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung sie gegen 3.15 Uhr am Sonntag (01.02.26) an der Bergfeldstraße. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,5 Promille positiv. Sie musste mit zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Dülmenerin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ...

