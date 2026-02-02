Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Alkoholisiert unterwegs

Coesfeld (ots)

Weil eine 43-jährige Dülmenerin mit ihrem E-Scooter in Schlangenlinien fuhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung sie gegen 3.15 Uhr am Sonntag (01.02.26) an der Bergfeldstraße. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,5 Promille positiv. Sie musste mit zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Dülmenerin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Fahren eines E-Scooters dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Besitzer eines E-Scooters haben zudem dafür die Verantwortung, dass an dem Gefährt ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

Aufgrund der Schlangenlinien und seiner langsamen Fahrweise stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Samstag (31.01.26) einen 67-jährigen Autofahrer aus Dülmen in Welte. Er räumte ein, Alkohol getrunken zu haben. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Dülmeners, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell