Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - diverse Sachbeschädigungen in Greifswald

Greifswald (ots)

Der Greifswalder Polizei wurden am heutigen Tag, 12. September 2025, mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet gemeldet. Bislang unbekannte Täter beschädigten und entglasten insgesamt drei Bushaltestellen in den Stadtvierteln Eldena Mühle, Ostseeviertel II sowie Schönwalde II. Zudem wurde ein Gebäude in der Wolgaster Landstraße beschädigt und es wurden zwei Graffiti angebracht. Doch damit nicht genug - die Täter zogen weiter durch das Stadtgebiet und beschädigten die Tür einer Apotheke im Ernst-Thälmann-Ring sowie zwei Fensterscheiben an einem Wiecker Bistro.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf ca. 6.900 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, welche im Zeitraum des 11. September 2025 21:00 Uhr bis 12. September 2025 06:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

