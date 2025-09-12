PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Schwarzstorch tot aufegfunden

Groß Kiesow (ots)

Am heutigen Tag, 12. September 2025, erhielt die Polizei Kenntnis von einem toten Schwarzstorch, welcher in der Näher der Schlatgow Meierei gefunden wurde. Das aus Estland stammende Tier war mit einem Tracker ausgestattet, wodurch sein Standort bekannt wurde. Der Kadaver des Tieres wurde durch eine bislang unbekannte Person im Greifswalder Tierpark abgegeben. Hier stellte sich heraus, dass der unter Artenschutz stehende Vogel Anzeichen aufweist, die auf einen Durchschuss schließen lassen könnten.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und sucht nach Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 12.09.2025 – 09:37

    POL-NB: Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

    Lubmin (ots) - Am heutigen Freitagmorgen, 12. September 2025, kam es im Seebad Lubmin gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 23-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel die L 262 in Richtung Spandowerhagen befahren. Hierbei habe er, circa 100 Meter hinter der Einmündung in den Freesendorfer Weg, einen 60-jährigen deutschen ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:49

    POL-NB: Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern

    Stralsund/Rügen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (11.09.2025) kam es im Bereich Stralsund und auf der Insel Rügen zu zwei Unfällen mit Elektrorollern. So wurde die Polizei gegen 12:00 Uhr über einen Unfall in der Bahnhofstraße in Sassnitz informiert. Demnach sei ein 41-jähriger Deutscher mit seinem E-Scooter gestürzt und habe sich dadurch eine Kopfverletzung zugezogen. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten bei ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:13

    POL-NB: Unfall LKW auf B104 - Bergung führt vermutlich zu Sperrung bis in den Abend

    Küssow/Neubrandenburg (ots) - Heute Morgen ist kurz nach 06.00 Uhr ein 30-jähriger Deutscher mit seinem LKW auf der B104 Höhe Küssow in Fahrtrichtung Neubrandenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an. Von einem Wildunfall oder der Beteiligung anderer Fahrzeuge geht die Polizei aktuell nicht aus. Der Fahrer ...

    mehr
