Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Autofahrer liefern sich verbotenes Rennen - Polizei stellt Autos und Führerscheine sicher

POL-COE: Dülmen/Autofahrer liefern sich verbotenes Rennen - Polizei stellt Autos und Führerscheine sicher
Coesfeld (ots)

Zwei Zivilstreifen der Polizei Coesfeld beendeten am Sonntagabend in Dülmen ein illegales Autorennen mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h innerorts und verhinderten so möglicherweise Schlimmeres.

Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens bemerkte zuvor am Bahnhof zwei Autos, die ihnen zuvor bereits durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen waren. Als sie sich näherten, fuhr eines der beiden Autos, ein grauer BMW der 5er-Reihe, los und bog nach rechts in die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Ostlandwehr ab. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte der BMW in Höhe der Einmündung Ostdamm ein unbeteiligtes Auto. Während die Beamten noch versuchten, zu dem BMW aufzuschließen, näherte sich von hinten das zweite Fahrzeug, ein ebenfalls grauer BMW der 3er-Reihe. Dieser überholte sowohl den zivilen Streifenwagen der Beamten, als auch den vorausfahrenden 5er BMW. Die gefahrene Geschwindigkeit lag dabei innerorts im dreistelligen Bereich.

In Höhe der Einmündung Auf dem Quellberg mussten die Fahrzeuge ihre Fahrt aufgrund von Querverkehr verlangsamen. Mit Hilfe eines hinzugekommenen zweiten Einsatzfahrzeugs gelang es, die Fahrzeuge zu blockieren und zum Anhalten zu zwingen. Die Beamten kontrollierten die Fahrzeuginsassen, eine 18-jährige Dülmenerin sowie einen 20-jähriger Dülmener und dessen Mitfahrer.

Wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen stellten sie die beiden Tatfahrzeuge sicher und ließen sie abschleppen. Zudem stellten sie den Führerschein des 20-Jährigen sowie drei Mobiltelefone sicher. Beide Fahrzeugführer erwarten entsprechende Strafverfahren.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die durch die beiden Fahrzeuge während dieser Tat oder im Vorfeld möglicherweise behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-793611 bei der Polizei in Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

