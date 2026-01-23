Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wippingen - Einbruch in Wohnhaus
Wippingen (ots)
Gestern in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:30 Uhr kam es in der Fehnstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie u. a. mit Schmuck in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.
