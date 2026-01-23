Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Raub in Bäckerei

Papenburg (ots)

Gestern gegen 17:50 Uhr kam es in der Straße Hauptkanal rechts zu einem versuchten Raub. Ein maskierter bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum der Bäckerei und bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe. Die Angestellte ergriff daraufhin die Flucht nach draußen. Ohne Raubgut flüchtete auch der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell