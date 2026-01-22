PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Surwold - zwei schwer Verletzte nach Verkehrsunfall

Surwold (ots)

Am Donnerstag, dem 22.01.2026, kam es gegen 12:05 Uhr in Surwold, im Bereich der Straße Querkanal, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 71-jährige Frau mit einem Opel Signum die Straße Querkanal aus Richtung Esterwegen kommend und beabsichtigte, die Kreuzung zur Straße Heuweg zu queren. Dabei übersah sie einen 22-jährigen Fahrer eines Audi A3, der den Heuweg aus Richtung der B 401 befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es infolgedessen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 71-jährige Fahrerin als auch der 22-jährige Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

