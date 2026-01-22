Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Surwold - zwei schwer Verletzte nach Verkehrsunfall
Surwold (ots)
Am Donnerstag, dem 22.01.2026, kam es gegen 12:05 Uhr in Surwold, im Bereich der Straße Querkanal, zu einem schweren Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 71-jährige Frau mit einem Opel Signum die Straße Querkanal aus Richtung Esterwegen kommend und beabsichtigte, die Kreuzung zur Straße Heuweg zu queren. Dabei übersah sie einen 22-jährigen Fahrer eines Audi A3, der den Heuweg aus Richtung der B 401 befuhr.
Im Kreuzungsbereich kam es infolgedessen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 71-jährige Fahrerin als auch der 22-jährige Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 17.000 Euro.
