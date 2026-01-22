Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren
B408 - Hinweise zu Sachbeschädigung gesucht
Haren / B408 (ots)
Vom 17.01 bis zum 18.01 wurde durch unbekannten Täter die Verglasung der Bushaltestelle an der B408 / Einmündung hinterm Busch auf unbekannte Weise beschädigt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren (0593272100) zu melden.
