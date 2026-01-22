Nordhorn (ots) - Bereits am vergangenen Samstag in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:30 Uhr kam es in der Bremer Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen mit einem Schloss an einem Fallrohr einer Dachrinne befestigten E-Scooter von einem Privatgrundstück. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

