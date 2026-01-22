PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am vergangenen Samstag in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:30 Uhr kam es in der Bremer Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen mit einem Schloss an einem Fallrohr einer Dachrinne befestigten E-Scooter von einem Privatgrundstück. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
