POL-EL: Nordhorn - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern kam es gegen 15:45 Uhr in der Wilhelm-Raabe-Straße zu einer sexuellen Belästigung. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich dem minderjährigen Opfer von hinten und fasste ihr an das Gesäß. Anschließend ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: - männlich - 30 - 40 Jahre - hellhäutig - schlanke Statur - braunes, kurzes Haar - dunkelblaue Jacke ...

