Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - eine Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt
Papenburg (ots)
Am Mittwoch, dem 21.01.2026, kam es gegen 17:09 Uhr auf der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Frau mit einem Ford Focus eine Grundstücksausfahrt und wollte nach links auf die Flachsmeerstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 18-jährigen Fahrer eines Mercedes CLA, der die Flachsmeerstraße aus Richtung Papenburg in Fahrtrichtung Völlenerkönigsfehn befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Die 29-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand Sachschaden, der Ford Focus war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell