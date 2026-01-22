PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - eine Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 21.01.2026, kam es gegen 17:09 Uhr auf der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Frau mit einem Ford Focus eine Grundstücksausfahrt und wollte nach links auf die Flachsmeerstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 18-jährigen Fahrer eines Mercedes CLA, der die Flachsmeerstraße aus Richtung Papenburg in Fahrtrichtung Völlenerkönigsfehn befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 29-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand Sachschaden, der Ford Focus war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

