Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Spelle (ots)

In der Goethestraße in Spelle kam es am Mittwoch zwischen 14.45 und 21 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen verschiedener Schmuck entwendet.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

