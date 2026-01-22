PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Spelle (ots)

In der Goethestraße in Spelle kam es am Mittwoch zwischen 14.45 und 21 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen verschiedener Schmuck entwendet.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

