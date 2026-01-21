PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 13:00 Uhr an der Straße Hauptkanal links zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

