Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Freitag, dem 17. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sigiltrastraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Frau stellte ihren Pkw gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes ab und begab sich für wenige Minuten in das Geschäft. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeidienststelle Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

