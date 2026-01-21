PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen
B401 - Unfallflucht nach Spiegelzusammenstoß- Zeugen gesucht

Esterwegen / B401 (ots)

Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, kam es gegen 07:25 Uhr auf der B401 bei Esterwegen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Transporter befuhr die Bundesstraße aus Richtung Esterwegen in Richtung Papenburg. Ein weiterer Transporter kam dem Fahrzeug aus entgegengesetzter Richtung entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen, wodurch Sachschaden entstand.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Transporter geben können, sich bei der Polizeidienststelle Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:11

    POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz - Zeugen gesucht

    Sögel (ots) - Am Freitag, dem 17. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sigiltrastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau stellte ihren Pkw gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes ab und begab sich für wenige Minuten in das Geschäft. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:09

    POL-EL: Esterwegen - Unfallflucht an der Küstenkanalbrücke - Schutzplanke massiv beschädigt

    Esterwegen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 16. Januar 2026, 00:00 Uhr, und Montag, dem 19. Januar 2026, 15:00 Uhr, kam es auf der K150 (Straße Hinterm Busch) im Bereich der Küstenkanalbrücke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Bereich der Fahrbahnverengung vor der Brücke eine Schutzplanke erheblich und ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:08

    POL-EL: Lingen - Diebstahl aus Außenlager eines Supermarkts - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - In der Nacht zu Montag kam es in der Waldstraße in Lingen zu einem Diebstahl aus dem Außenlager eines Supermarkts. Zwischen 00:13 Uhr und 00:33 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Marktes. Aus dem dortigen Außenlager entwendete er Getränke in bislang unbekannter Menge. Anschließend flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren