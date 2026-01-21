Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen

B401 - Unfallflucht nach Spiegelzusammenstoß- Zeugen gesucht

Esterwegen / B401 (ots)

Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, kam es gegen 07:25 Uhr auf der B401 bei Esterwegen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Transporter befuhr die Bundesstraße aus Richtung Esterwegen in Richtung Papenburg. Ein weiterer Transporter kam dem Fahrzeug aus entgegengesetzter Richtung entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen, wodurch Sachschaden entstand.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Transporter geben können, sich bei der Polizeidienststelle Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell