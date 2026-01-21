Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Unfallflucht an der Küstenkanalbrücke - Schutzplanke massiv beschädigt

Esterwegen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 16. Januar 2026, 00:00 Uhr, und Montag, dem 19. Januar 2026, 15:00 Uhr, kam es auf der K150 (Straße Hinterm Busch) im Bereich der Küstenkanalbrücke zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Bereich der Fahrbahnverengung vor der Brücke eine Schutzplanke erheblich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Straße Hinterm Busch, die von der Straße Clemenswerth kommend in nördlicher Richtung über den Küstenkanal zur B401 führt. In diesem Bereich ist die Fahrbahnbreite durch Verkehrszeichen (VZ 264 - Breitenbeschränkung auf 1,90 Meter) deutlich eingeschränkt und durch Schutzplanken gesichert.

Die rechte Schutzplanke in Fahrtrichtung B401 wurde auf einer Länge von rund fünf Metern massiv verbogen, eine Bodenverankerung riss aus und lag auf der angrenzenden Grünfläche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarz VW handeln. Aufgrund der massiven Beschädigungen an der Schutzplanke ist auch am Fahrzeug von einem erheblichen Schaden auszugehen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem beschädigten schwarzen VW geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim