PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Unfallflucht an der Küstenkanalbrücke - Schutzplanke massiv beschädigt

Esterwegen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 16. Januar 2026, 00:00 Uhr, und Montag, dem 19. Januar 2026, 15:00 Uhr, kam es auf der K150 (Straße Hinterm Busch) im Bereich der Küstenkanalbrücke zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Bereich der Fahrbahnverengung vor der Brücke eine Schutzplanke erheblich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Straße Hinterm Busch, die von der Straße Clemenswerth kommend in nördlicher Richtung über den Küstenkanal zur B401 führt. In diesem Bereich ist die Fahrbahnbreite durch Verkehrszeichen (VZ 264 - Breitenbeschränkung auf 1,90 Meter) deutlich eingeschränkt und durch Schutzplanken gesichert.

Die rechte Schutzplanke in Fahrtrichtung B401 wurde auf einer Länge von rund fünf Metern massiv verbogen, eine Bodenverankerung riss aus und lag auf der angrenzenden Grünfläche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarz VW handeln. Aufgrund der massiven Beschädigungen an der Schutzplanke ist auch am Fahrzeug von einem erheblichen Schaden auszugehen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem beschädigten schwarzen VW geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:08

    POL-EL: Lingen - Diebstahl aus Außenlager eines Supermarkts - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - In der Nacht zu Montag kam es in der Waldstraße in Lingen zu einem Diebstahl aus dem Außenlager eines Supermarkts. Zwischen 00:13 Uhr und 00:33 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Marktes. Aus dem dortigen Außenlager entwendete er Getränke in bislang unbekannter Menge. Anschließend flüchtete ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:58

    POL-EL: Lünne - Vollbrand eines Pkw auf der L58 - Fahrer unverletzt

    Lünne (ots) - Lünne, 20. Januar 2026 - Am Dienstagabend geriet auf der L58 in Richtung Lünne ein Pkw während der Fahrt in Brand. Verletzt wurde niemand. Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein 20-jähriger Zeuge, dass der Unterboden eines Opel Insignia bereits Feuer gefangen hatte. Er warnte den entgegenkommenden Fahrer durch Hupen und Lichthupe, woraufhin der 59-jährige ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 07:52

    POL-EL: Esterwegen - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Esterwegen (ots) - Am Dienstag, den 20.01.2026, gegen 14:27 Uhr, kam es auf der Heidebrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer beabsichtigte, mit seinem schwarzen VW Golf von der Melmstraße kommend nach rechts auf die Heidebrücker Straße in Fahrtrichtung Heidebrück abzubiegen. Dabei übersah ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren