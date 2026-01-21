PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Diebstahl aus Außenlager eines Supermarkts - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in der Waldstraße in Lingen zu einem Diebstahl aus dem Außenlager eines Supermarkts.

Zwischen 00:13 Uhr und 00:33 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Marktes. Aus dem dortigen Außenlager entwendete er Getränke in bislang unbekannter Menge. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Ein Täter wird wie folgt beschrieben: Er trug eine Brille sowie eine dunkle Jacke mit Fellkragen an der Kapuze.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

