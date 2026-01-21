Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Esterwegen (ots)

Am Dienstag, den 20.01.2026, gegen 14:27 Uhr, kam es auf der Heidebrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Ein 18-jähriger Fahrer beabsichtigte, mit seinem schwarzen VW Golf von der Melmstraße kommend nach rechts auf die Heidebrücker Straße in Fahrtrichtung Heidebrück abzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten Ford Transit mit Anhänger, der von einem 60-jährigen Mann aus Richtung Esterwegen kommend in Richtung Heidebrück geführt wurde.

Infolge der Kollision wurde der Transporter samt Anhänger in den Gegenverkehr gedrückt und stieß dort mit einem Nissan Qashqai, geführt von einem 81-jährigen Mann, zusammen, der die Heidebrücker Straße aus Richtung Heidebrück in Richtung Esterwegen befuhr. Der 81-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Seine 82-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Alle weiteren beteiligten Personen wurden bei dem Verkehrsunfall mindestens leicht verletzt.

