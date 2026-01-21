Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B213/Herzlake - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B213

B213/Herzlake (ots)

Am Dienstagabend, dem 20.01.2026, kam es gegen 22:20 Uhr auf der B213 auf Höhe Herzlake zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Mann mit einem VW Transporter die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Haselünne. Hinter ihm fuhr ein 72-jähriger Mann mit einem Volvo XC60. In entgegengesetzter Fahrtrichtung, von Haselünne in Richtung Cloppenburg, waren ein 45-jähriger Mann mit einem Volvo-Lkw sowie eine 21-jährige Frau mit einem VW Golf unterwegs.

Auf Höhe Herzlake geriet der 47-jährige Fahrer des VW Transporters aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw des 45-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der VW Transporter und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Haselünne zum Liegen.

Der nachfolgende 72-jährige Fahrer des Volvo XC60 konnte eine Kollision mit dem verunglückten VW Transporter nicht mehr verhindern und prallte zunächst gegen diesen. In der Folge überschlug sich auch der Volvo XC60 und kam auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Cloppenburg auf der Fahrerseite zum Liegen.

Der 45-jährige Fahrer des Volvo-Lkw wurde nach dem Zusammenstoß mit dem VW Transporter nach links von der Fahrbahn abgewiesen und kollidierte mit der Leitplanke, an der das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.

Aufgrund der Endlage des verunglückten Volvo XC60 konnte die 21-jährige Fahrerin des VW Golf nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit diesem Fahrzeug.

Der 47-jährige Fahrer des VW Transporters erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 45-jährige Lkw-Fahrer sowie der 72-jährige Fahrer des Volvo XC60 erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 21-jährige Fahrerin des VW Golf erlitt einen Schock.

Vor Ort waren neben drei Rettungswagen und zwei Notärzten die Feuerwehren Herzlake, Holte-Lastrup und Meppen mit insgesamt etwa 55 Einsatzkräften im Einsatz.

Die B213 war für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 05:30 Uhr am Mittwochmorgen voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell