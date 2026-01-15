Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecherin bei ihrer Tat gestört

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (14.01.), um kurz vor 13:00 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Opladener Straße gekommen.

Eine bislang unbekannte Tatverdächtige hatte nach Zeugenaussage mit einem unbekannten Gegenstand an einem Küchenfenster eines Hauses gehebelt, um sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Die Glasscheibe war dabei zerbrochen.

Als die Hausbesitzerin vom Einkaufen nach Hause kam, traf sie die Täterin auf frischer Tat an, woraufhin diese flüchtete.

Die Täterin gelangte aus diesem Grund nicht in das Haus und es blieb somit bei einem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Einige Zeit später wurde die Polizei zum Tatort gerufen, die eine Strafanzeige aufgenommen hat. Eine Fahndung verlief aufgrund des Zeitverzuges ohne Ergebnis.

Die Geschädigte beschrieb die Täterin im Rahmen der Anzeigenaufnahme wie folgt: weiblich, circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 160 bis 165 cm groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild. Eine Spurensicherung wurde noch am gleichen Tag durchgeführt.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell