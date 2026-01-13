Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schockanruf bei Seniorin erfolgreich

Bergisch Gladbach (ots)

Bargeld, Schmuck und Münzen im mittleren fünfstelligen Bereich: Betrüger sind gestern (12.01.) an das Ersparte einer Seniorin aus Heidkamp gelangt.

Gegen 18:00 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Diese schilderte ihr, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur gegen die Zahlung einer Kaution könne die Tochter einer Untersuchungshaft entkommen.

Es folgten weitere Anrufe bei der Seniorin innerhalb der nächsten zwei Stunden, um sie unter Druck zu setzen. Gegen kurz nach 20 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin. Die Seniorin übergab ihm Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung.

Kurz danach kontaktierte die Seniorin ihre Tochter, die dann umgehend die Polizei informierte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Abholer brachte keinen Erfolg.

Dieser neueste Schockanruf macht einmal mehr klar, wie wichtig Aufklärung ist. Legen Sie umgehend auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie unter Druck setzt. Rufen Sie Ihre Angehörigen an und informieren sofort die Polizei unter der 110. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Auch dann nicht, wenn diese vorgeben, von der Polizei zu sein.

Vereinbaren Sie für sich und Ihre Angehörigen einen kostenlosen Beratungstermin unter der Telefonnummer 02202 205-444 oder per Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell