Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 4 Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Leichlingen (ots)

Gestern Morgen (12.01.), gegen 08:20 Uhr, ist es auf der L 294 in Höhe der Einmündung Koltershäuschen / Freienhalle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt worden sind.

Ein 50-jähriger Leverkusener war mit seinem Taxi der Marke VW mit zwei Fahrgästen unterwegs aus Richtung Nagelsbaum kommend in Richtung Freienhalle und bog an der Einmündung nach rechts in die L 294 in Fahrtrichtung Metzholz ein.

Dabei übersah er nach aktuellem Erkenntnisstand die Vorfahrt eines aus seiner Sicht von links kommenden 73-jährigen Remscheiders, der mit einem Transporter der Marke Ford auf der L 294 aus Richtung Leichlingen-Stadtmitte kommend geradeaus in Richtung Metzholz unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, bei dem beide Fahrzeugführer sowie die Fahrgäste im Taxi (70, 72 Jahre) leicht verletzt worden sind. Durch andere anwesende Verkehrsteilnehmer wurde umgehend ein Notruf abgesetzt, so dass Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt zur Unfallstelle entsandt worden sind.

Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden.

Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt circa 40.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt und die Fahrbahn durch ein Fachunternehmen gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. (ct)

