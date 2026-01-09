PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Leichlingen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Wer hat Pascal K. gesehen?

Leichlingen (ots)

Der 15-jährige Pascal K. wurde letztmalig am 14.12.2025, um 14:00 Uhr, in einer Jugendeinrichtung in Leichlingen durch eine Betreuerin gesehen. Er wurde im Jahr 2025 bereits in zwei anderen Fällen als vermisst gemeldet.

Pascal ist nicht auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Er führt vermutlich kein Mobiltelefon und kein Portemonnaie mit Ausweisen mit sich. Alle Ermittlungen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort verliefen bislang erfolglos, weshalb nun eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst wird.

Nach Auskunft seiner Betreuerin trug er zuletzt eine dunkelgraue / schwarze Winterjacke, eine hellgraue verwaschene Jeanshose und weiße Turnschuhe der Marke New Balance.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW hier:

https://polizei.nrw/fahndung/191257

Es gibt Hinweise darauf, dass er sich auch in Paderborn, Kaarst oder Essen aufhalten könnte.

Wer Pascal K. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die nächste Polizeidienststelle oder an das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

