Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jährige aus Einrichtung verschwunden

Overath (ots)

Die 14-jährige Amy F. wurde zuletzt am 26.12.2025 durch eine Betreuerin in einer Overather Einrichtung gesehen. In der Vergangenheit war die 14-Jährige bereits mehrfach, auch über mehrere Tage, abgängig. Amy ist nicht auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Die Mitnahme eines Mobiltelefons ist unbekannt, jedoch teilt die 14-Jährige regelmäßig Beiträge von sich in sozialen Medien. Sie hält sich überwiegend in Leverkusen auf.

Die Vermisste ist circa 1,77m groß, schlank und hat schwarze Haare sowie braungrüne Augen. Zuletzt bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einem roten Trikot des Fußballvereins Bayer Leverkusen, einer schwarzen Hose sowie weißen Sneaker.

Ein Foto der 14-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/191526

Wer Amy F. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die nächste Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell