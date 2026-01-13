Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Polizisten des Verkehrsdienst beabsichtigten am gestrigen Montag (12.01.) gegen 12:55 Uhr den Fahrer eines VW in der Reginharstraße im Stadtteil Bockenberg anzuhalten und zu kontrollieren. Während der Kontrolle gab der 36-Jährige aus Aldenhoven an, sowohl seinen Führerschein als auch seine Fahrzeugpapiere nicht dabei zu haben. Eine Datenabfrage ergab, dass der 36-Jährige aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Zudem stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Mit einem freiwilligen Drogenvortest erklärte sich der Aldenhovener einverstanden. Das Ergebnis verlief positiv auf Amphetamin.

Der Beschuldigte wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, um ihn dort einer Blutprobenentnahme zu unterziehen. Im Anschluss daran konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Das Führen von Fahrzeugen wurde dem 36-Jährigen vorerst untersagt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. (ch)

