Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Vermeintliche Reinigungskraft bestiehlt Seniorin

Rösrath (ots)

Im Gerottener Weg wurde am Dienstag (13.01.), zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr, eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen.

Die 80-jährige Seniorin ließ ihre Wohnung durch eine weibliche Reinigungskraft reinigen. Im Rahmen der Reinigung entwendete die Tatverdächtige diversen Schmuck und eine Geldbörse inklusive Krankenkassenkarte und Personalausweis. Der Verlust fiel jedoch erst auf, nachdem sich die Frau wegen eines angeblich dringenden Anlasses vorzeitig verabschiedet hatte.

Der finanzielle Schaden für die Seniorin wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Durch die hinzugerufenen Beamten wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Es ist zu vermuten, dass es sich nicht um eine Reinigungskraft gehandelt hat, sondern dieser Vorwand lediglich benutzt wurde, um in die Wohnung der Seniorin zu gelangen.

Aus diesem Grund warnt die Polizei erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zum Nachteil meist älterer Mitmenschen. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung, wenn Sie alleine sind. Vereinbaren Sie, falls erforderlich, einen neuen Termin und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

