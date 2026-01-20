Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Exhibitionistische Handlung am Stadtring - Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 20.01.2026, kam es gegen 02:34 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung am Stadtring in Nordhorn.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein bislang unbekannter Mann zunächst auf dem Gehweg vor dem Fenster der Rezeption eines Hotels (Konnex INN) auf. Kurz darauf stellte er sich unmittelbar vor das Fenster, entblößte sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Um auf sich aufmerksam zu machen, klopfte der Mann mehrfach gegen die Scheibe und lachte dabei. Nachdem die anwesende 20-jährige Mitarbeiterin die Polizei verständigte, flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,70 Meter groß

- bis ca. 30 Jahre alt

- oliv- bzw. grünfarbene Jacke (Parka ähnlich) mit teilweise übergezogener Kapuze

Ob ein Zusammenhang mit einem bereits am 08.01.2026 am Bahnhofsgebäude in Nordhorn begangenen Sexualdelikt besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell