Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an Pkw: Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, 3. Januar 2026, zwischen 02:30 Uhr und 05:55 Uhr, kam es in der Schloßstraße in Bad Bentheim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter einen grauen VW Polo, der am Straßenrand geparkt war. Das Fahrzeug wurde dabei durch körperliche Gewalt beschädigt sowie mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bereits am 24. Dezember 2025 war es an derselben Örtlichkeit zu einer weiteren Sachbeschädigung an demselben Fahrzeug gekommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 77660-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell