PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an Pkw: Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, 3. Januar 2026, zwischen 02:30 Uhr und 05:55 Uhr, kam es in der Schloßstraße in Bad Bentheim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter einen grauen VW Polo, der am Straßenrand geparkt war. Das Fahrzeug wurde dabei durch körperliche Gewalt beschädigt sowie mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bereits am 24. Dezember 2025 war es an derselben Örtlichkeit zu einer weiteren Sachbeschädigung an demselben Fahrzeug gekommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 77660-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 07:35

    POL-EL: B401/Bockhorst - Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

    B401/Bockhorst (ots) - Am Montag, den 5. Januar 2026, kam es gegen 15:59 Uhr auf der B401 im Bereich Bockhorst zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem VW ID. Buzz die B401 aus Richtung Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Surwold, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:34

    POL-EL: Meppen - Seat Ibiza auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Montag, den 05.01.26 zwischen 17:15 und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz hinter dem Restaurant 'täglich', 'Püntkers Patt'/Hasestraße in 49716 Meppen, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher touchiert hier einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Seat Ibiza und entfernt sich danach vom Unfallort. Der Unfallverursacher oder ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:44

    POL-EL: Rhede - Lkw mit Gefahrgut verunglückt: Fahrer leicht verletzt, Straße gesperrt

    Rhede (ots) - Am Montag, den 5. Januar 2026, kam es gegen 11:40 Uhr auf der Bellingwolder Straße (L52) in Rhede zu einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransport. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann mit einem Lkw die Bellingwolder Straße aus Richtung Aschendorf kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren