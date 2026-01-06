Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B401/Bockhorst - Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

B401/Bockhorst (ots)

Am Montag, den 5. Januar 2026, kam es gegen 15:59 Uhr auf der B401 im Bereich Bockhorst zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem VW ID. Buzz die B401 aus Richtung Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Surwold, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

