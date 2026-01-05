PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Emlichheim (ots)

Am Samstag, den 3. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 12:35 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ringer Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Kunde seinen schwarzen Kia Stonic ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Nach dem Einkauf bemerkte er eine Beschädigung an der rechten vorderen Tür (Beifahrerseite) seines Fahrzeugs. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

