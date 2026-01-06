Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Seat Ibiza auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag, den 05.01.26 zwischen 17:15 und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz hinter dem Restaurant 'täglich', 'Püntkers Patt'/Hasestraße in 49716 Meppen, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher touchiert hier einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Seat Ibiza und entfernt sich danach vom Unfallort.

Der Unfallverursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931-9490 zu melden.

