Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Lkw mit Gefahrgut verunglückt: Fahrer leicht verletzt, Straße gesperrt

Rhede (ots)

Am Montag, den 5. Januar 2026, kam es gegen 11:40 Uhr auf der Bellingwolder Straße (L52) in Rhede zu einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransport.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann mit einem Lkw die Bellingwolder Straße aus Richtung Aschendorf kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben zum Stillstand kam.

Infolge des Unfalls kam es kurzzeitig zu einem Austritt des Gefahrguts (Nitrit/Nitrat), der jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Feuerwehren aus Aschendorf und Rhede sowie der Gerätewagen Gefahrgut aus Papenburg waren im Einsatz. Zudem wurde die Untere Wasserbehörde informiert.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die Bellingwolder Straße wurde aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten vollständig gesperrt. Zum aktuellen Zeitpunkt dauert die Sperrung weiterhin an.

