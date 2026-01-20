Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Lidl-Parkplatz

Dörpen (ots)

Am 17.01.2026, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Hauptstraße in Dörpen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Frau hatte ihren schwarzen VW Polo auf dem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell