Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen/Bawinkel - Erfolgte Wiederauffindung von Herrn Klaus Speer - Dank für die Mithilfe
Meppen/Bawinkel (ots)
Die seit kurzem gesuchte Person, Herr Klaus Speer, konnte in Bawinkel wohlbehalten aufgefunden werden. Seine ehemaligen Nachbarn hatten die Polizei verständigt, nachdem sie Herrn Speer gesehen hatten. Es geht ihm soweit gut.
Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre wertvolle Mithilfe und bitten darum, die veröffentlichten Bilder sowie weiteren Informationen zu Herrn Speer aus der Öffentlichkeit zu entfernen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell