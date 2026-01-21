Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Haselünne (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:55 Uhr und 10:10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der dortigen Apotheke an der Hasestraße in Haselünne, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Opel Zafira. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Haselünne bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05961 / 958700 zu melden.

