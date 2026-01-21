Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Vollbrand eines Pkw auf der L58 - Fahrer unverletzt

Lünne (ots)

Lünne, 20. Januar 2026 - Am Dienstagabend geriet auf der L58 in Richtung Lünne ein Pkw während der Fahrt in Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein 20-jähriger Zeuge, dass der Unterboden eines Opel Insignia bereits Feuer gefangen hatte. Er warnte den entgegenkommenden Fahrer durch Hupen und Lichthupe, woraufhin der 59-jährige Fahrzeugführer langsamer wurde und schließlich anhielt. Der Fahrer konnte anschließend noch leere Gasflaschen aus dem Kofferraum entfernen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete.

Die Feuerwehr rückte mit 29 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Durch die Rauchentwicklung gelangte Rauch teilweise in ein nahegelegenes Wohnhaus, sodass Bewohner die Fenster schließen mussten. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Gebäude belüftet werden, ohne dass es zu Beschädigungen kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt im Fahrzeug verursacht worden sein. Der Opel brannte vollständig aus.

