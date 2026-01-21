PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Vollbrand eines Pkw auf der L58 - Fahrer unverletzt

Lünne (ots)

Lünne, 20. Januar 2026 - Am Dienstagabend geriet auf der L58 in Richtung Lünne ein Pkw während der Fahrt in Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein 20-jähriger Zeuge, dass der Unterboden eines Opel Insignia bereits Feuer gefangen hatte. Er warnte den entgegenkommenden Fahrer durch Hupen und Lichthupe, woraufhin der 59-jährige Fahrzeugführer langsamer wurde und schließlich anhielt. Der Fahrer konnte anschließend noch leere Gasflaschen aus dem Kofferraum entfernen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete.

Die Feuerwehr rückte mit 29 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Durch die Rauchentwicklung gelangte Rauch teilweise in ein nahegelegenes Wohnhaus, sodass Bewohner die Fenster schließen mussten. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Gebäude belüftet werden, ohne dass es zu Beschädigungen kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt im Fahrzeug verursacht worden sein. Der Opel brannte vollständig aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  21.01.2026 – 07:52

    POL-EL: Esterwegen - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Esterwegen (ots) - Am Dienstag, den 20.01.2026, gegen 14:27 Uhr, kam es auf der Heidebrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer beabsichtigte, mit seinem schwarzen VW Golf von der Melmstraße kommend nach rechts auf die Heidebrücker Straße in Fahrtrichtung Heidebrück abzubiegen. Dabei übersah ...

    mehr
  21.01.2026 – 07:49

    POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Haselünne (ots) - Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:55 Uhr und 10:10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der dortigen Apotheke an der Hasestraße in Haselünne, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Opel Zafira. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ...

    mehr
  21.01.2026 – 06:43

    POL-EL: B213/Herzlake - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B213

    B213/Herzlake (ots) - Am Dienstagabend, dem 20.01.2026, kam es gegen 22:20 Uhr auf der B213 auf Höhe Herzlake zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Mann mit einem VW Transporter die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Haselünne. Hinter ihm fuhr ein 72-jähriger ...

    mehr
