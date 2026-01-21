Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unfallflucht nach Gebäudeschaden - Polizei bittet um Hinweise

Lathen (ots)

Am Freitag, dem 16. Januar 2026 zwischen 0:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an einem Wohngebäude.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem Lkw mit höherem Aufbau (über 7,5 Tonnen), die Schmiedestraße aus Richtung Emsstraße kommend und beabsichtigte, nach rechts auf die Burgstraße in Richtung Hauptstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beschädigte das Fahrzeug offenbar die Dachrinne sowie Dachziegel eines Einfamilienhauses an der Burgstraße 28.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es sich um einen Lkw oder möglicherweise um eine Sattelzugmaschine gehandelt haben könnte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933 / 924570 zu melden.

